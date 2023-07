Folklore, oggi inizia il Festival Nodia 

C’è grande entusiasmo in città per il “Festival Nodia”, che questa sera dal palco allestito in piazza Gennargentu intratterrà il pubblico monserratino. Per la prima volta in assoluto, la Pro Loco di Monserrato è riuscita a portare nella cittadina dell’hinterland cagliaritano i gruppi folk internazionali che a Quartu si sono esibiti questo fine settimana in occasione di Sciampitta: la formula dell’evento è la stessa del festival quartese, cambia solo il nome dell’evento.

Gruppi internazionali

E perciò anche a Monserrato sono arrivati i gruppi di Grecia, Perù, Ecuador e Portogallo (Turchia e Nepal, seppur invitati, non sono riusciti a ottenere in tempo il visto per poter venire in Italia). Prima di tutto ci sarà la sfilata degli appartenenti ai gruppi folklorici, con i costumi tradizionali di ogni Paese partecipante e le musiche tipiche. Il punto di ritrovo sarà in piazza Gennargentu: da lì, intorno alle 20, partirà il corteo che attraverserà la via Riu Mortu per poi fare ritorno al punto di partenza, la piazza Gennargentu, per l’appunto.

Qui alle 21, si esibiranno con musica e danze tipiche preceduti dagli inni nazionali. A presentare lo spettacolo sarà Luca Gentile, mentre Peppino Patteri, musicista dell’associazione Città di Quarto 1928, canterà l’inno sardo. La Grecia sarà rappresentata dal gruppo fondato nel 2008 dall’associazione degli Amici della Cultura di Andravida e della pianura Ilia, che si prefigge di salvaguardare le tradizioni greche. Il Perù invece si esibirà con i ballerini della scuola di danza “Ac Sentimiento y Tradiciòn” della città di San Juan de Miraflores. A sventolare la bandiera dell’altro Paese sudamericano, l’Ecuador, sarà il gruppo “Indoamerica”. Il Portogallo sarà rappresentato dal gruppo folkloristico dell’isola di Madeira “Da Casa do Povo da Camacha”.

I costumi tipici

Monserrato parteciperà con due coppie in costume tipico sardo. Una fa parte dell’associazione “Folklorica di Monserrato” e l’altra del gruppo di Cultura popolare. Porteranno la bandiera italiana e quella dei Quattro Mori. La presidente della Pro Loco Loredana Demontis a stento trattiene l’emozione: «Sono onorata di organizzare questo evento, è una gioia immensa averli a Monserrato. Si tratta di una vera e propria unione dei popoli del mondo. Ci sarà anche una cerimonia di scambio di doni tra Pro Loco, Comune e i quattro gruppi ospiti. Il messaggio che viene fuori da questa manifestazione è che bisogna essere uniti nel nome della fratellanza».

Demontis non esclude che questa possa essere la prima di tante edizioni: «Pensiamo di farlo anche l’anno prossimo». Un evento, quello del Festival Nodia, organizzato e curato nei minimi dettagli dalla Pro Loco, con il fondamentale contributo dell’amministrazione comunale. «Siamo orgogliosi di ospitare questo appuntamento, ci auguriamo e siamo fiduciosi che i monserratini apprezzeranno. A garantire la sicurezza ci penseranno associazioni esclusivamente cittadine», dice l’assessora alla Cultura Emanuela Stara.

