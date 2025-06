Folk in lutto: addio a Rosalba Lecca 

Addio a una figura centrale nel panorama folkloristico monserratino. È scomparsa ieri Rosalba Lecca, 71 anni, tra i soci fondatori del Gruppo di Cultura Popolare con il marito Antonio Farris, mancato nel 2021. La sua abilità nel cucito e la sua passione per la ricerca sono stati a lungo messi al servizio della tradizione. “Con tanti sacrifici hanno cucito i primi abiti e studiato le prime scene per il nostro spettacolo”, racconta Saverio Usai, presidente del Gruppo. “Rosalba era sempre pronta ad aiutarci a perfezionare i nostri abiti e a stare al nostro fianco mettendo a disposizione i suoi studi. Pur non facendo più parte del Gcp ci ha guidato fino a pochi giorni fa”. In municipio è esposto “l’abito tradizionale di gala monserratino, che Rosalba ha ricostruito fedelmente. Manterrà sempre vivo il suo ricordo”, dice Matteo Piras, presidente dell’associazione S’Attobiu. I funerali questa mattina alle 9, nella parrocchia del SS. Redentore.

RIPRODUZIONE RISERVATA