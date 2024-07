Folk e musica, da domani torna la festa di Sciampitta 

Domani taglio del nastro per la 39 esima edizione di Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto. Alle 19 il via con la messa dei popoli nella basilica di Sant’Elena. Subito dopo alle 20 la cerimonia al monumento ai caduti e alle 20,15 la sfilata e l’animazione nelle vie della città, con i partecipanti: il gruppo folklorico di Kiparissia della Grecia, il gruppo Radiv Radev di Sofia, il gruppo Suonomar di Barranquilla, Colombia, il gruppo El Candil di Madrid e il gruppo folklorico di Taipei, a cui si uniranno i gruppi sardi. Da qui il corteo si snoderà fino a piazza mercato, dove ci sarà lo spettacolo sul palco a cui parteciperanno anche i cantanti Lavinia Viscuso e Davide Deiana. Domenica alle 21,15 sempre sul palco in piazza mercato l’appuntamento è con “Chenecratzas”. Sotto la regia di Tonio Pani si esibiranno diversi artisti tra cui Lord J, Viviana Spada, Sergio Lecis, Dolores Dentoni, Stefano Cara, Augusto Ibba, Luigi Ibba, la compagnia teatrale Sacro Cuore. E ancora Artisti Fuori Posto, Peppino Patteri, Sensei, Funtana Suwoha, Luca Panna, Tore Ennas, Fabiano Patteri, Ignazio Marcia e Francesco Picci. Per l’occasione Tonio Pani canterà una canzone inedita dedicata al paracadutista Ireneo Mannai, scomparso anni fa. ( g. da. )

