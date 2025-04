Folk e infiorata, gli ogliastrini in piazza San Pietro  

L’11 dicembre, l’Unione folclorica italiana festeggiava i suoi primi quarant’anni. In udienza davanti a Papa Francesco, in piazza San Pietro. E tra i gruppi folk ce n'erano due attivati dall’ogliastra. Daniela Aresu, la presidente, Claudia Mulas, la vice, Emanuele Franceschi, Annarosa Agus e Giuseppe Cucca rappresentavano quello di Lanusei. «Avevamo portato in dono una targa con scritta l’Ave Maria in sardo. Era stata Claudia Mulas a consegnarla». Il gruppo Abbafrida di Arzana aveva donato invece un piatto in ceramica e il libro che celebrava i cinquant’anni del gruppo, rappresentato dal presidente Sandro Arra e dal vice Diego Tascedda. La Pro Loco Siccaderba. «È stato assai emozionante vedere Francesco da vicino», ricordano Daniela Aresu e Diego Tascedda, ricordando le parole di Papa Francesco: «Saluto i rappresentanti dell'Unione folclorica Italiana nel 40° di attività – aveva detto il Pontefice – e li incoraggio a preservare il patrimonio culturale del territorio così ricco di valori religiosi e spirituali».

Una colomba bianca con un ramoscello d’ulivo, simbolo che universalmente è riconosciuto come emblema di pace e riconciliazione: in piazza San Pietro, le infioratrici di Tortolì due anni fa l’avevano riprodotto con fiori freschi e altri prodotti naturali sul tappeto raffigurante l’immagine sacra della Madonna di Bonaria. Il Santo Padre, che alla Vergine era molto devoto, aveva pregato un sacerdote di sua fiducia di portare le sue congratulazioni al gruppo sostenuto dagli esponenti della Pro loco Rocce Rosse e dai vertici regionali e provinciali dell’Unpli, l’Unione nazionale delle Pro loco italiane. «Il Papa - dice il presidente dell’Unpli regionale, Raffaele Sestu - fece arrivare i complimenti alle infioratrici. Fu una grande emozione per tutti i noi. Io conserverò per sempre il ricordo di un grande uomo».

Nella circostanza fu marcato l’impiego di petali gialli e azzurri, i colori della bandiera dell’Ucraina, per realizzare il manto della Madonna. «Il Papa gradì molto», aggiunge il medico di Arzana. Il prossimo 28 giugno l’Unpli e le infioratrici torneranno in piazza San Pietro dove troveranno il successore di Bergoglio: «Speriamo in una gradita sorpresa», conclude Sestu.

