Un operaio di 24 anni è morto folgorato mentre lavorava in una cabina dell’Enel, a Girasole. La vittima, Gabriele Piroddi, era di Perdasdefogu. Due inchieste (indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal) accerteranno le cause della tragedia. Dolore e rabbia in tutta la Sardegna per la nuova morte bianca. Intervengono i sindacati e l’assessore regionale all’Industria.

