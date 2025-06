Folata di vento in via Puccini, palo della luce crolla su un’auto 

Sarebbe stato il vento forte a far cadere uno dei pali della luce di via Puccini a San Sperate, ieri pomeriggio. Il lampione è finito sopra un’auto parcheggiata e, solo per pura fortuna, nessuno è rimasto ferito. Ma il vento da solo non giustifica la caduta del palo di metallo che, probabilmente, risultava già rovinato dagli agenti atmosferici.

«Nel dubbio abbiamo deciso di rimuovere poco dopo un altro lampione», racconta il sindaco Fabrizio Madeddu che riflette anche sulle prossime mosse dell’amministrazione e degli uffici comunali. «Stiamo programmando i controlli sull’illuminazione pubblica del Comune, queste cose non devono succedere. Faremo le verifiche e capiremo come agire». E sull’auto rovinata? «Ci sono le assicurazioni in questi casi».

Lo spavento dei residenti è raccontato da Barbara Moi: «Per fortuna nessuno stava passando per strada in quel momento. La preoccupazione c’è e ci colpisce. Per di più in via Puccini abbiamo anche avuto, poco tempo fa, un’auto che prese fuoco. Diciamo che sentire un botto così forte ovviamente ha fatto preoccupare i residenti. Ora tutti in vicinato ci affacciamo ogni volta che sentiamo un rumore. Queste cose andrebbero valutate un po’ prima, perché se i pali vanno cambiati vanno anche tenuti sotto controllo e se serve occorre intervenire. Siamo preoccupati, poteva succedere a chiunque di noi, speriamo bene». (m. pil.)

