Fois primo a Donori nel memorial Melis 

Donori ha ospitato una due giorni di ciclocross dedicata alla memoria di Efisio Melis. Sabato i campionati sardi di team relay vinti da Alghero Bike su Fabio Aru Academy (giovani) e Donori Bike Team (Master). Ieri la gara individuale con successo di Alessio Fois. ( c.a.m. )
Ordini d’arrivo. 60’ : 1. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 2. Eros Piras (M2, Donori Bt), 3. Marco Serpi (M1, Arkitano), 4. Gabriele Carboni (Un, Dueppi), 5. Mauro Deriu (Un, Uc Guspini), 6. Dante Littera (M3, Ped. Ussanese).
40’ : 1. Andrea Lovicu (M4, Bt Demurtas), 2. Petr Dobry (Donori Bt), 3. Alessandro Fara (Ju, Hard Rock Rt), Cristian Melis (M4, Donori Bt), 5. Sandro Marras (M5, Alghero Bike); 9. Mauro Valente (M7, Arborea Bike); 12. Stefano Pani (M6, Sardinia Bs); 19. Sara Murgia (Du, Vc Sarroch); 29. Piero Spada (M8, Pool Bike Serramanna); 37. Cinzia Piras (Donori Bt), 28. Salvatore D’Urso (M9, Sc Cagliari); 42. Daria Piana (Dj, Arkitano), 43. Samuela Cappon (Mtb Monastir).
30’: 1. Giuseppe Mezzano (Al1, Sc Pattada), 2. Marco piga (Al2, Fabio Aru Academy), 3. Emanuele Piras (Al2, id.), 4. Diego Mesina (Al2, F. Coppi ‘72), 5. Tomaso Concas (Al1, F. Aru Ac.); 7. Giacomo Pistis (Al1, Sestu Bike); 11. Fabio Farinelli (Es2, Alghero Bike); 13. Dario Sanna (Es2, Samabike); 20. Soraya Cancedda (Da1, Vc sarroch); 31. Giulia Delogu (Da2, Alghero Bike).
