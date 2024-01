Foibe: si farà a Roma il Museo del Ricordo  

La memoria delle foibe sarà celebrata e tramandata in un Museo del Ricordo a cui il governo ha deciso oggi di dare il via. Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha approvato il disegno di legge che istituisce il museo che avrà il compito di «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati». Il Museo avrà sede a Roma e dovrà «ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano».

Memoria

«La realizzazione del Museo è un dovere storico verso gli esuli istriani, fiumani e dalmata che hanno subito la dittatura comunista di Tito. Queste tragedie non devono essere dimenticate», ma «conosciute dalle nuove generazioni» spiega il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Per la sua istituzione il disegno di legge approvato prevede che siano impiegati in totale 8 milioni di euro e per il suo funzionamento è prevista una spesa annua di 50mila euro. Per gestire il Museo sarà costituita dal ministero della Cultura una Fondazione, partecipata, oltre che dal Mic, a cui spetterà anche la vigilanza, dalla Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati. «Roma, Capitale d’Italia, e il Lazio, divengono custodi e promotori di una doverosa memoria collettiva», sottolinea il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «A Basovizza quest’anno ci inginocchieremo con un elemento in più per ricordare sempre il dolore e la violenza perpetrata sui nostri connazionali», commenta il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Sentito il ringraziamento ai colleghi dell’esecutivo della sottosegretaria al Mef e deputata di FdI, Lucia Albano: «Tra le migliaia di italiani costretti all’esilio c'era anche mio padre».

Rischio

Voce fuori dal coro è quella di Giovanni Barbera, Rifondazione Comunista. «Utilizzare il fenomeno delle foibe per trasformarlo impropriamente in una sorta di shoah italiana, non è solo un clamoroso falso storico, ma è anche una chiara operazione politica per sminuire il ruolo della lotta di Resistenza e il suo carattere popolare, con lo scopo di cancellare le radici antifasciste della nostra Repubblica».

RIPRODUZIONE RISERVATA