Fognini subito out Brava la Giorgi  

Esordio vincente la prima per Camila Giorgi sul cemento californiano di Indian Wells. La 31enne di Macerata, n. 46 Wta, vincitrice a febbraio a Merida del suo quarto titolo, ha regolato per 6-3 6-3, in un'ora e 36 minuti, l'olandese Arantxa Rus proveniente dalle qualificazioni. Oggi sfiderà la statunitense Jessica Pegula, n. 3 del ranking e del seeding.

Nel tabellone maschile, con Sonego già fuori, al via c’erano altri 4 azzurri. Fabio Fognini, numero 88, ha debuttato affrontando il ventenne statunitense Ben Shelton, ex campione Ncaa, rivelazione all'Australian Open, salito fino al numero 41 del ranking Atp in pochi mesi. Shelton ha eliminato Fognini: 6-4, 6-1 per il ventenne americano, senz a st oria il secondo set.

Da oggi toccherà a Matteo Berrettini contro Taro Daniel («Per fortuna mi sento bene, la gamba sta rispondendo bene a tutti i test e agli allenamenti»), poi a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si potrebbero scontrare nei 16esimi.

