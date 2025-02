Fogne tappate e gravi disagi, proteste dei cittadini 

Fogne in tilt e liquami che creano disagi. E inevitabilmente scatta la protesta. Oltre cento cittadini hanno inviato una lettera ad Abbanoa, prefetto, Asl, Arpas, Corpo forestale e ai sindaci di Ghilarza e Abbasanta. Segnalano la grave situazione igienico-sanitaria in via Volta, via Sicilia e nei terreni vicini. «A causa del mal funzionamento della condotta fognaria si verificano frequenti ostruzioni che determinano fuoriuscite di liquami, che si riversano nelle campagne e nella parte terminale di via Volta», denunciano. «Nel tratto di condotta oggetto della segnalazione sono convogliati anche scarichi del quartiere di Sas Piras. I problemi sono causa di infiltrazioni di origine fognaria nei seminterrati di diverse abitazioni di via Volta, con i pericoli igienico sanitari che ne derivano».

Ancora: «Il rio dove si riversano i reflui in località Caredda, che defluisce nelle campagne circostanti, percorre un tratto dove ci sono diverse aziende di allevamento, che dallo stesso traggono fonte di approvvigionamento di acqua per gli animali. La situazione è anche causa di inquinamento delle falde imbrifere, come si è accertato attraverso analisi batteriologiche dell’acqua di alcuni pozzi». In questi giorni più volte è intervenuto l’autospurgo e le segnalazioni sono state numerose.

