Fogne, potenziata la stazione di pompaggio dei reflui 

Perdite e tracimazioni dovrebbero essere ormai un lontano ricordo. Nei giorni scorsi i tecnici di Abbanoa hanno completato l’intervento di efficientamento dell’impianto di sollevamento di Margine Rosso: si tratta della più importante stazione di pompaggio dei reflui che consente di rilanciare i liquami provenienti dalla fascia costiera verso il depuratore consortile di Is Arenas.

In vista dell’aumento della sua attività nel periodo estivo, quando il sollevamento lavora a pieno regime in coincidenza con l’aumento dei vacanzieri, nella costa, il settore complesso “Depurazione di Abbanoa” ha programmato una serie di installazioni di nuove apparecchiature per migliorare il funzionamento.

Per prima cosa si è proceduto alla sostituzione integrale delle tubazioni della camera di manovra. Si tratta di pezzi speciali in acciaio del diametro di quasi un metro. Sono state inserite anche due nuove elettropompe, valvole e saracinesche per la gestione informatizzata dell’impianto. È stato installato inoltre un misuratore di portata che consentirà di avere sempre sotto controllo la quantità di reflui che transitano dalla stazione di pompaggio. Durante le operazioni, per garantire il funzionamento del sistema fognario del litorale, è stata attivata una condotta provvisoria di by pass lungo la pista ciclabile di via Fiume, smantellata a lavori conclusi.

RIPRODUZIONE RISERVATA