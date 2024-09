Fogne otturate, casa allagata 

Ogni volta che piove un po’ più del solito, il piano terra della sua casa in via Cagliari a Sestu si allaga. Difficile fare l’abitudine a certe situazioni. «L’acqua esce anche dal water, mi inonda il bagno», è lo sfogo di Mario Giordano. E non si parla di acqua piovana, ma proprio di quella di fogna, perché è dalle fognature che proviene. L’uomo ha documentato la sua situazione, pubblicando un video molto visualizzato sul gruppo Facebook dedicato a Sestu.

Sotto accusa la situazione di smaltimento delle acque. «Quando piove i tombini saltano, e la fogna rimane tappata», continua Giordano. La situazione è peggiorata nonostante alcuni lavori: «Li hanno fatti circa un anno fa, avevo segnalato un tombino rotto, perché è pericoloso, e dentro ci sono dei detriti, io ci ho trovato anche un pezzo di legno».

Abbanoa

Il problema, spiega Abbanoa in una nota, non viene dalle fognature: «Le criticità sono legate al fatto che le acque piovane finiscono nella rete fognaria, e non vengono scaricate sulla rete di deflusso delle acque meteoriche, di competenza dei Comuni. Questa dev’essere separata dalla rete fognaria, dedicata esclusivamente ai liquami scaricati dalle utenze». Una carenza proprio strutturale, una situazione, va detto, diffusissima in molti centri sardi, dove svariati decenni fa si è costruito senza prendere tutte le precauzioni, e immaginando anche un’utenza molto minore. Giordano intanto è riuscito a risolvere il problema da solo, rimuovendo i detriti che otturavano il pozzetto davanti a casa sua. Ma prima ha chiamato più volte Abbanoa, anche se le piogge hanno impedito agli operai di intervenire in tempi immediati.

Problema diffuso

Ieri in tanti pubblicavano sui canali social immagini di caditoie intasate, spesso piene di rifiuti come buste di carta, confezioni di succhi di frutta e volantini, gettati per strada con noncuranza e inciviltà. Trascinati dall’acqua piovana, finiscono nelle caditoie intasandole, e aggravando la situazione ulteriormente. Il Comune tiene d’occhio la situazione, e qualcosa sta venendo fatto, ma non si può risolvere in un giorno: «Stiamo portando avanti una progettazione che prevede il dimensionamento della rete acque bianche nelle zone a maggior rischio inondazione. Sono in corso i rilievi», spiega Emanuele Meloni, assessore a Igiene urbana e Lavori pubblici.

