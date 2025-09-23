Fogne nel litorale, partono i lavori 

Dieci piccoli depuratori - ormai obsoleti e inadeguati - destinati ad andare in pensione grazie alla nuova rete fognaria del litorale quartese. Un’opera di risanamento ambientale da otto milioni di euro che Abbanoa sta realizzando nella fascia costiera, attesa da anni dai residenti delle lottizzazioni di Marina Residence e Terra Mala dove da sempre si concentrano i disagi.

Arrivano le ruspe

Progetti e opere sono stati presentati ieri dai vertici di Abbanoa e del Comune. Cantiere in corso concentrato nella rete da Capitana a Terra Mala, con l’obiettivo finale di dotare l'intera zona di un'infrastruttura moderna ed efficiente, in grado di convogliare i reflui verso il depuratore di Is Arenas. L’opera, finanziata tramite i “Fondi Cipe 60”, consente di completare lo schema fognario di tutto il litorale interessato negli anni passati dai lavori per i precedenti lotti, realizzati prima dal Comune e poi da Abbanoa: interventi completati nel tratto da Margine Rosso a Bellavista, oltre che le due diramazioni lungo via Is Pardinas e via S’Oru e Mari. Infine da Bellavista sino a Marina Residence. Da qui partono gli ulteriori 6 chilometri di condotte interessati dal cantiere in corso.

I tempi

I lavori, che termineranno entro la fine dell’anno, consentiranno di completare l’opera da Marina Residence sino a Terra Mala. Una nuova condotta lungo la litoranea per Villasimius, che sostituisce i depuratori delle singole lottizzazioni, da Su Stangioni a Marina delle Nereidi. «Si tratta di un’opera fondamentale», spiega il presidente del Cda di Abbanoa Giuseppe Sardu, «che ha una grande valenza ambientale perché doterà un tratto importante del litorale di Quartu di un’infrastruttura moderna in sostituzione dei vecchi depuratori delle singole lottizzazioni Attualmente è uno dei principali cantieri che Abbanoa sta portando avanti grazie a un investimento di 8 milioni di euro».

Il sindaco

Presente il sindaco Graziano Milia. «Con la realizzazione di questo terzo tratto del collettore fognario del litorale, arriviamo alla chiusura di una vicenda lunghissima avviata praticamente 30 anni fa, mentre il litorale di Quartu cresceva rapidamente senza nessuna rete fognaria, ricorrendo a depuratori e fosse settiche», ricorda Milia per poi sottolineare la collaborazione con Abbanoa. «Si tratta di un’opera enorme», aggiunge, «che finalmente ci permetterà di dismettere quei depuratori ormai molto datati, e rendere finalmente vivibile questo territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA