Fogne lungo il litorale, i soldi non bastano 

Trent’anni di attesa e oggi – nonostante i soldi stanziati già dal 2016 – il rischio di un intervento monco. È la surreale vicenda della condotta fognaria che dovrebbe collegare il centro abitato alle spiagge di San Giovanni, Is Perdigonis, Torre Salinas e Colostrai. Undici chilometri di tubi in carico ad Abbanoa per risolvere un problema non più rinviabile, e cioè far sì che le quattro strutture ricettive da quasi tremila posti letto complessivi (e diverse abitazioni, in particolare a Colostrai) siano collegate al depuratore centrale del paese e non a depuratori posizionati tra stagno e laguna e gestiti da privati.

Il problema

I soldi però oggi – visto il rincaro a due cifre percentuali dei prezzi delle materie prime – sono sufficienti solo per un tratto della condotta. Da qui la proposta al Comune da parte della ditta che si è aggiudicata i lavori: realizzare almeno un primo tratto, da Muravera sino al villaggio Quattro Mori (Is Perdigonis).

L’alternativa sarebbe attendere ancora e far partire i lavori solo quando ci sono i soldi sufficienti per l’intera condotta (con una spesa di quattro milioni di euro rispetto ai 2,4 oggi a disposizione).

«Non possiamo rimandare – sottolinea il primo cittadino di Muravera Salvatore Piu – ma non possiamo neanche fermarci ad un solo tratto. La mia richiesta, ma soprattutto la richiesta delle strutture ricettive e dei cittadini, è una sola, e cioè la Regione metta subito a disposizione il milione e 700mila euro che manca per eseguire tutti i lavori. Si parta cioè con il primo tratto ma in contemporanea si cerchino le risorse che mancano per il secondo tratto».

Colostrai

Risorse che chiede con forza anche Gianni Fois, uno dei soci del villaggio Colostrai: «Attendiamo l’opera da più di trent’anni – spiega Fois – ed invece siamo costretti ad andare avanti con un depuratore interno che serve anche il condominio di Colostrai. In pratica ad agosto ci ritroviamo con 350 ospiti e in più quaranta famiglie. Crediamo tutti sia giunto il momento di porre rimedio ad una situazione ormai non più sostenibile».

Un’opera, insomma, fondamentale, come sottolinea Marco Farci del Villaggio Quattro Mori: «Sarei davvero molto soddisfatto se finalmente partono i lavori – dice – anche noi sino ad oggi ci affidiamo ad un depuratore interno. Oltre ai costi, ci sono sempre mille preoccupazioni vista la grande responsabilità della gestione di un depuratore. Questa estate nel villaggio abbiamo contato 140mila presenze».

I numeri

La condotta, nel complesso, sarà lunga undici chilometri. Quattro le pompe di sollevamento da realizzare. Il forte ritardo sarebbe dovuto, fra le altre cose, al fatto che sono stati necessari diversi espropri di terreni. Ritardo in ogni caso – il progetto è degli anni ’90, i soldi sono a disposizione da sette anni – non giustificabile. E adesso il rischio di realizzare solo un pezzo della condotta.