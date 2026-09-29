Fogne intasate e sicurezza, 600mila euro per la scuola 

Fogne intasate dalle radici, facciate con ferri a vista, scala di emergenza che cede. Problemi concentrati nella scuola secondaria di primo grado di via Bixio - dell’Istituto comprensivo 1 - al centro di un progetto di manutenzione straordinaria atteso da anni e finanziato dal Comune di Selargius con 600mila euro.

La criticità è doppia, come emerge dalla relazione progettuale allegata alla delibera e approvata dalla Giunta di piazza Cellarium: degrado strutturale e impianto fognario al collasso.Con la conseguenza che da tempo le aree esterne sono interdette agli alunni perché pericolose. Al centro della riqualificazione urgente ci sono le facciate, il retro delle Medie, l'aula magna dove risultano lesioni e infiltrazioni per un albero appoggiato alla struttura, e la scala d’emergenza che sta cedendo. Ma il problema più grave è sotto terra: la videoispezione della rete delle acque nere mostra tubazioni originali degli anni ’70 quasi totalmente ostruite.

L'intervento deliberato in Giunta prevede quattro azioni: risanamento delle facciate con la rimozione delle parti ammalorate; il rifacimento integrale della fognatura con nuove tubazioni, pendenze corrette, pozzetti ispezionabili e nuovi scarichi nei bagni - in pratica una rete nuova, non un rattoppo. Ma anche la demolizione e ricostruzione della scala esterna con una nuova tipologia leggera in ferro. Obiettivo: riaprire tutti gli spazi esterni alla didattica, eliminare rischi igienico-sanitari e di crollo, ridurre i costi futuri.

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