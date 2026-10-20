Fogne inesistenti, a Serbariu è incubo allagamenti 

Allagamenti, fogne inesistenti e disservizi di ogni sorta.

È questa la storia che da decenni interessa gli abitanti di una porzione della frazione di Serbariu, esattamente i titolari delle abitazioni che si trovano in via Montegranatico. Renzo Muntoni, in passato presidente del comitato di quartiere di Serbariu è furibondo: «Ad oggi, – dice - ci vengono negate le opere di urbanizzazione primarie, come ad esempio la condotta fognaria. Sembra assurdo ma nel 2026 siamo ancora costretti a usare le fosse settiche. Di certo non possiamo venire rimproverati di non esserci interessati del problema. Già agli inizi degli anni 2000 avevamo presentato il problema e ricordo ancora che nel corso degli anni si parlò di un progetto di 240 mila euro, ma ad oggi niente ancora». Via Montegranatico si trova, inoltre, in una discesa priva di asfalto è, così come spiega Andrea Ariu, «ad ogni pioggia, anche qualche giorno fa, siamo costretti a fronteggiare imponenti allagamenti». Ma le problematiche non si esauriscono qui; «Come se questo non bastasse - dice ancora Ariu – va aggiunto il problema dell’energia elettrica: ad ogni intemperia salta la corrente e questo comporta altri problemi e ingenti spese. Tutte le abitazioni sono dotate di pompe ad immersione e i cali di tensione creano grossi problemi. Nel corso degli anni ho dovuto sostituire le pompa diverse volte e questo si traduce in spese ingenti, che vanno aggiunte a quelle dell’autospurgo che siamo costretti a chiamare quasi ogni anno».

Mattia Boi sostiene che «problemi simili si vivono anche in via Don Vito Sguotti» e Walter Ledda aggiunge una considerazione: «Siamo in un quartiere dove vivono anche molti anziani e dove vorremmo essere semplicemente considerati alla pari di coloro che vivono in altre zone della città». Su questi temi, attraverso una mozione, è intervenuto il consigliere di Carbonia Avanti, Gianluca Arru: «Sappiamp – dice – che ci sono le condizioni affinché si possa risolvere il problema facendo passare una nuova condotta all’interno dell’alveo di un canale demaniale che passa dietro via Montegranatico congiungendola alla vicina via Lubiana». Lo stesso consigliere di maggioranza conclude: «I sindaco e la giunta si adoperino per dare legittime risposte ai cittadini, che pagando le tasse e versando gli oneri di urbanizzazione primaria: devono godere del sacrosanto diritto ad avere questi servizi, senza sentirsi cittadini di serie b.

Chiamata in causa l’amministrazione comunale spiega che «è una situazione che abbiamo ereditato dato che nasce tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo. Sono svariate le situazioni analoghe che vengono dal passato e noi ci stiamo attrezzando per risolverle una dopo l’altra e per continuare a trovare le risorse. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato effettuato un sopralluogo, alla presenza del sindaco, proprio in via Montegranatico dove ci si è confrontati con i cittadini».

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