Fogne in tilt, liquami per strada 

Altro che “chiare fresche e dolci acque”. A Sestu in via Verdi, all’incrocio con via Gorizia, quasi non si respira. Colpa di un piccolo fiume di acqua di fogna, che tracima dal tombino e scorre, ininterrottamente, nelle caditoie stradali.

Le proteste

Esasperati i residenti come racconta Gianfranco Schirru: «Abbiamo chiamato tante volte. Abbanoa è venuta da poco ma gli operai non sono riusciti a stappare il tombino. Poi sono passati gli operai con l’autospurgo che si sono messi le mani nei capelli quando hanno aperto il tombino». Ma la situazione è resa insopportabile dal cattivo odore che ammorba l’aria tutto attorno. «Impossibile non sentirlo, arriva in soggiorno, in cucina», spiega Schirru, che abita proprio lì sopra. «Dobbiamo tenere le finestre sempre chiuse, non ne possiamo più», continua la sorella, Luisa.

I commercianti

I negozianti vicini sono pure loro costretti a turarsi il naso. «L’acqua tracima anche dalla grata sotto la porta del mio negozio», spiega Eleonora Medda, «ho provato a tamponare la perdita ma un pezzo di cartone di certo non basta». Dal marciapiede di fronte Maria Paola Caredda spiega: «Qui l’acqua sporca non arriva ma la puzza è pestilenziale. Il problema dura da un paio d’anni, periodicamente si fa più intenso».

In tarda mattinata l’autospurgo è tornato, ma gli operai hanno avuto difficoltà a riparare il guasto. In pochi minuti si è formato un lago di sostanza marrone dall’aspetto e dall’odore piuttosto disgustoso, bloccando anche il traffico. Un bel problema in centro città.

La rete

Abbanoa non ha risparmiato gli sforzi per migliorare la situazione della rete, con un appalto di tre milioni di euro: una nuova condotta di quasi due chilometri di lunghezza che porterà l’acqua nella parte del centro abitato a sud del rio Matzeu, un’altra tra via Picasso e via Vittorio Veneto, e poi nuove condotte in via Giordano, piazza della Musica, piazza Mozart, via Buozzi, via Santi, e anche via Verdi. Tutto per superare una rete idrica ormai vecchia, e ferma a quando a Sestu c’erano solo poche migliaia di abitanti.

Il Comune

Molti lavori però richiedono tempo per essere eseguiti, e il Comune si sta già muovendo in questi giorni per risolvere il problema molto urgente di via Verdi. Novità potrebbero arrivare oggi stesso, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni: «È stato eseguito un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e Abbanoa. È stato concordato un intervento risolutivo per la giornata di domani (oggi per chi legge). I residenti sperano dunque di smettere presto di doversi tappare il naso.

