Fogne in Costa Verde, ok di Egas 

Alla fine dell’ennesima estate senza un’adeguata rete fognaria, arriva il via libera da Egas ai lavori da 3,4 milioni di euro alla condotta e al completamento depuratore di Torre dei Corsari e Porto Palma. Si tratta di un progetto che gli abitanti dei villaggi turistici della Costa Verde aspettano ormai da anni. «L’ente rende immediatamente cantierabile da parte di Abbanoa l’intervento che prevede la realizzazione di una prima parte funzionale del sistema di collettori per il trasporto dei reflui dalla località di Torre dei Corsari al nuovo impianto di depurazione consortile situato in località Seguris, che sarà realizzato con un altro intervento», promette Egas in una nota.

La rete

«Il progetto include la costruzione di una condotta di scarico per il rilascio dei reflui depurati nel corpo idrico superficiale Gora Enazzu, situato a 290 metri dal depuratore. Questa condotta è dimensionata per gestire i reflui provenienti non solo da Torre dei Corsari e Porto Palma, ma anche dalle lottizzazioni di Porto Pistis, S’Enna e S’Arca e Sabbie d’Oro, una volta completato l’intero schema fognario depurativo, garantendo il funzionamento ottimale dell’impianto di depurazione centralizzato una volta ultimata l’opera». La svolta arriva dopo le dichiarazioni del sindaco di Arbus Paolo Salis che, rispondendo alle proteste di residenti e operatori turistici alle prese con fosse asettiche e fogne inadeguate, alla fine di agosto aveva assicurato: «Presto avremo il completamento delle fogne».

Attesa infinita

Il depuratore consortile di Torre dei Corsari ha una storia decennale: l’impianto nato negli anni Ottanta, l’unico del litorale di Arbus gestito da Abbanoa, col tempo è risultato troppo piccolo per servire migliaia di case. E così nel 2004 fu progettata una nuova struttura da 3 milioni di euro. Dopo qualche anno la somma fu ridotta a un milione e mezzo. Alla misteriosa scomparsa della metà dei fondi, seguirono gare deserte, lavori affidati e riaffidati alle imprese, contratti rescissi, cavilli edilizi, espropri di 14 terreni privati. L’anno scorso la posa della prima pietra e la promessa dell’inaugurazione prima di questa estate. Poi un silenzio durato più di un anno e ora l’annuncio. Nella note stampa diffusa ieri, Egas snocciola le cifre dell’impresa: «Il primo stralcio dei lavori da 3,4 milioni di euro prevede un investimento dell’Egas di 2,5 milioni di euro con risorse regionali e Abbanoa contribuirà con 850 mila euro da fondi da tariffa. L’intervento garantirà una gestione ottimizzata dei reflui urbani, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità della vita dei residenti.

L’obiettivo

Sottolinea il presidente di Egas Fabio Albieri: «L’avvio di questo importante progetto rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile per Arbus e le sue frazioni. Siamo impegnati a garantire che le infrastrutture del sistema idrico integrato rispondano ai più alti standard di efficienza e sostenibilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA