Fogne, ex amministratori all’attacco 

«Il progetto ha presentato problemi fin dall’inizio». Parole che a distanza di giorni fanno discutere e non poco. È stato il sindaco di Cabras Andrea Abis, lunedì scorso, a pronunciare questa frase davanti ai residenti di San Giovanni di Sinis, annunciando che i fondi a disposizione nelle casse comunali non sarebbero bastati per realizzare tutto l’impianto fognario. Gli ex amministratori comunali però, gli stessi che nel 2011 riuscirono a ottenere dalla Regione un finanziamento di 2 milioni di euro, non ci stanno e attaccano la Giunta. Non vogliono passare per quelli che hanno approvato un progetto “malsano”.

Abis ha dichiarato che le risorse basteranno solo per allacciare alla rete le attività commerciali e i bagni pubblici, e non quindi le abitazioni. E che questo è dipeso dalle tre modifiche al progetto che a suo dire ha presentato delle pecche fin dall'inizio dei lavori, a luglio del 2020. Varianti costate cifre a più zeri. Senza dimenticare l’aumento dei costi dei materiali. Abis ha dichiarato inoltre che nel documento mancavano anche alcuni allacci alle abitazioni.

La polemica

Davide Atzori è l'ex assessore comunale ai Lavori Pubblici: «Le varianti in progetti simili sono la normalità. Era chiaro fin dall’inizio che la ditta scavando avrebbe avuto diversi intoppi, stiamo parlando di un sito archeologico. Ma dire che il documento presentava delle anomalie mi sembra esagerato, del resto è stato approvato dalla Regione e dalla Soprintendenza. Sono stati gli attuali amministratori, ad esempio, a decidere di non far passare la rete nella piazza principale e studiare un’alternativa. Decisione che è costata. Sarebbe giusto rendere note tutte le cifre spese finora».

L’ex sindaco

Cristiano Carrus è un fiume in piena: «Lo stesso sindaco ha sempre vantato il progetto con tanto di foto nel cantiere poi pubblicata sui social. Come mai si rende conto solo ora che i soldi non bastano? Forse per le varianti è stato speso più del previsto? I conti sono stati fatti bene? C’è qualcosa che non torna. Nello stesso programma elettorale si parla dei lavori che continuano senza problemi. Occorre chiarezza per i cittadini». Nel team dei progettisti c’era anche Carlo Poddi, doveva dare un parere sull’incidenza ambientale: «Solo in fase di realizzazione si sono riscontrati problemi di natura archeologica».

