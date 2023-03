Fogne e costone, un altro stop 

C’è poi il problema del costone a rischio crollo. La Soprintendenza alcuni mesi fa aveva bocciato il progetto di messa in sicurezza della zona presentato dal Comune. E cioè il crollo controllato della falesia. Secondo la Soprintendenza l’intervento avrebbe danneggiato le tombe presenti a ridosso della zona. A quel punto il Comune ha dovuto presentare un altro progetto: «La Soprintendenza questa volta ha dimostrato un’apertura nei confronti della nostra idea che comprende sempre il distacco controllato - ha detto Abis - ma in maniera differente. Ci hanno chiesto ulteriori documenti, e cioè di indicare in maniera precisa dove si staccherà il costone. Questa situazione a me preoccupa; se dovesse accadere qualcosa io sarei il responsabile».

Questa volta a fermare il cantiere, che prevede la realizzazione della rete fognaria che ha finanziato la Regione 15 anni fa per 2 milioni di euro, è un lungo banco di cava, circa 80 metri. «Purtroppo ogni volta che si ricomincia a scavare per posizionare la rete fognaria viene alla luce qualcosa che ci blocca - commenta il primo cittadino di Cabras, Andrea Abis - Gli uffici dopo l’ultima scoperta hanno già stilato una bozza di variante del progetto. L’ennesima. Ora come sempre però sarà la Soprintendenza a valutare: San Giovanni è un intero sito archeologico».

Stop ai lavori e nuove varianti in arrivo. A distanza di tre mesi dall’inizio della stagione estiva la borgata di San Giovanni di Sinis rischia di avere gli stessi problemi di sempre: fogne inesistenti con il centro storico trasformato in un cantiere a cielo aperto e l’enorme costone pericolante a ridosso della spiaggia.Sui due progetti ha l'ultima parola la Soprintendenza archeologica che continua a chiedere agli uffici comunali documentazioni. «Stiamo lavorando in maniera paziente per arrivare alla realizzazione dell’infrastruttura e per demolire l’enorme roccia senza recare però danni al patrimonio archeologico», sottolinea la soprintendente Monica Stochino.

Le fogne

Il costone

Il punto

La Soprintendente Monica Stochino fa il punto: «Per quanto riguarda le fogne sarò in Comune anche oggi per valutare assieme al sindaco una nuova variante al progetto. Stiamo operando in un luogo con una stratificazione antica, ci vuole tanta pazienza. Il nostro interesse è preservare tutto ciò che c'è sotto terra. Sulla falesia che rischia di crollare stiamo analizzando invece una seconda possibilità di intervento: come Istituzione dobbiamo tutelare il patrimonio archeologico e culturale. Non si tratta di un’operazione semplice, ma con il Comune che ovviamente ha l’interesse di mettere in sicurezza l'area stiamo lavorando in maniera congiunta».

Buone notizie invece per Tharros: il Comune ha appaltato i lavori per il rifacimento della strada che porta alle rovine e per la realizzazione delle scalinate per raggiungere la spiaggia.

