Fogne a Sant’Elia, sbloccato il progetto 

Dopo quasi vent’anni di attesa, Sant’Elia vede finalmente uno spiraglio concreto per la riqualificazione della rete idrico-fognaria – vero punto dolente per i residenti – e per l’avvio di un piano di rigenerazione urbana più ampio. Il cambiamento decisivo per il volto del quartiere arriva con una delibera approvata ieri, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu, dalla Giunta regionale. Questa sancisce il passaggio dell’attuazione del progetto da Area (e dalla Regione) al Comune, sbloccando così i lavori già previsti dall’accordo di programma del 2014. La delibera prevede dunque che parte dei fondi destinati ad Area per la “Fase I” dell’intervento, pari a 317.200 euro, venga assegnata al Comune per avviare il primo livello di progettazione.

L’assessore regionale

«È stato un lavoro di squadra tra Regione, Area e Comune – spiega Piu – che ha portato a risolvere le difficoltà legate all’esecuzione del progetto. Abbiamo lavorato intensamente da luglio per definire i termini dell’accordo, necessario per avviare la riqualificazione e per completare la prima fase dell’intervento».Negli ultimi mesi, infatti, gli incontri tra gli enti hanno permesso di superare l’ostacolo che bloccava l’inizio dei lavori, ossia la mancata definizione dei passaggi di proprietà delle aree su cui sorgono gli edifici pubblici, un requisito preliminare indispensabile per l’attuazione del progetto.

La delibera approvata, che assegna al Comune il ruolo di soggetto attuatore, permette ora di procedere con la progettazione esecutiva dell’intervento sulle reti idrico-fognarie, integrandola in un più ampio progetto di rigenerazione urbana del quartiere, finanziato con fondi del Pnrr. Gli interventi includeranno non solo il rifacimento degli impianti idrici e fognari, ma anche la riqualificazione delle aree pubbliche. Si lavorerà sulla viabilità, sull’illuminazione, sulla creazione di spazi per la socializzazione e sul verde pubblico, trasformando il quartiere in un luogo più vivibile e attento alle esigenze dei cittadini.

L’assessore

«La riqualificazione di Sant’Elia, attesa dal 2006, è una priorità – affermano Anna Puddu, assessora comunale alla Salute e benessere, e Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione urbanistica – per superare la marginalità che affligge il quartiere, caratterizzato da edilizia residenziale pubblica e carenza di servizi fondamentali. L’obiettivo è portare Sant’Elia verso una piena integrazione con il resto della città, migliorando la qualità della vita dei suoi abitanti e favorendo lo sviluppo economico e sociale dell’area». Soddisfazione a nome dei Progressisti da parte di Matteo Massa: «Oggi grazie alla dedizione della nostra assessora Anna Puddu e al serio impegno dell’assessore regionale Piu possiamo dirci orgogliosi di avere mantenuto i primi impegni presi con i nostri concittadini di Sant'Elia».

