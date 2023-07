«Fogne a cielo aperto, aria irrespirabile» 

Fogne a cielo aperto da oltre sessanta giorni e tutto rimane fermo. E con le temperature in drastico aumento la situazione si fa giorno dopo giorno insopportabile per via degli odori e delle condizioni igieniche. Questa la lamentela di un gruppo di cittadini di via Dante, ormai esasperati e che da tantissimo tempo attendono una soluzione che non arriva.

Esasperazione

Paolo Uccheddu, uno degli abitanti della zona, dichiara: «È almeno da due mesi mesi che le fogne sversano in strada rendendo la nostra vita sempre più difficile. Abbiamo fatto conoscere la situazione anche alla Asl, oltre che ad Abbanoa e al Comune, ma oggi ancora niente». Come se questo non bastasse ad aggravare la situazione vi è un altro fattore non trascurabile: «Con me vive mio figlio disabile, che non esce di casa. A causa dell’odore nauseabondo sono costretto a tenere le finestre chiuse, e con questo caldo la situazione diventa ingestibile». Elsa, un’altra figlia di Paolo Uccheddu, aggiunge che «sta diventando un habitat naturale per scarafaggi e blatte, a cui si aggiungono le erbacce che circondano le nostre case. Vivere così non è più possibile». Un’altra abitante del rione, Maria Grazia Brai, aggiunge altri dettagli: «La problematica più delicata è per coloro che abitano al primo piano, a causa degli odori che non lasciano scampo. Ma anche coloro che abitano ai piani superiori devono fare i conti con lo stesso problema, forse meno forte ma non per questo accettabile». Ma i problemi si sommano: «Vicino alle nostre abitazioni – prosegue la signora Brai - ci sono degli alberi di cui nessuno si prende cura e tra un po i rami ci entreranno in casa».

Reazioni

Diego Fronterrè, consigliere comunale di maggioranza, eletto nella lista “Pietro Morittu Sindaco” afferma: «I cittadini non possono essere lasciati soli. Anche io ho mandato diverse segnalazioni ma ancora oggi vengono lasciati in totale abbandono. Nel 2023 una cosa del genere non è accettabile». Dagli uffici di Abbanoa fanno sapere che «una volta verificato il caso, è stato accertato che la rete interessata è condominiale e quindi non di competenza nostra, ma bensì di Area. Nel frattempo abbiamo verificato la piena funzionalità della rete pubblica stradale di nostra competenza». L’assessore alle Manutenzioni Piero Porcu, dopo aver ribadito che «il Comune non ha competenze sul patrimonio abitativo Area» aggiunge che, «Area ha provveduto ad una nuova verifica e ha ribadito, con l'affissione di un avviso, che la carta dei servizi prevede che le spese di pulizia della condotta fognaria siano a carico degli affittuari e dei proprietari».

