Fogne a cielo aperto, allarme in tre strade 

Rivoli fognari in diverse zone del centro abitato, cattivo odore e rischi di carattere igienico sanitario per i residenti: scatta l’emergenza nelle vie Marconi, Carbonia e Logudoro. A segnalare il problema è il presidente della Commissione di vigilanza Silvano Corda che ha raccolto le preoccupazioni dei residenti delle tre strade: «Ci troviamo davanti a una vera e propria fogna a cielo aperto, nonostante ciò il nostro Ufficio ambiente non interviene e continua a scaricare le responsabilità su Abbanoa che, a sua volta, afferma che la competenza sia del Comune. La falla sulla rete fognaria in via Marconi mette a repentaglio la salute dei cittadini, della quale il sindaco è responsabile: chi mi ha segnalato questa situazione ha indicato all’amministrazione di verificare il guasto, i cittadini chiedono di ottenere un intervento in tempi rapidi. Sono passate settimane, ma i liquami continuano a fuoriuscire».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Servizi tecnologici, chiarisce la situazione: «Dal sopralluogo eseguito dai tecnici di Abbanoa è emerso che la perdita di via Marconi è provocata da un sifone all’interno di una proprietà privata e non sulla strada pubblica. Non è giusto diffondere false informazioni sull’efficienza del servizio segnalazione guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24: io stessa, e non presentandomi certo come vice sindaca, ho potuto appurare più volte, spesso anche in piena notte, che le indicazioni presentate vengono prese in carico. Purtroppo le reti idriche e fognarie di Capoterra sono vecchie e presentano numerose criticità: si sta intervenendo con riparazioni provvisorie in attesa di interventi strutturali». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA