Fognatura colabrodo in centro, la polemica è politica 

Uno scorcio di centro storico oltraggiato da rigagnoli di acque nere. Una perdita dalla condotta. A Pelandria la fontana è transennata con il cartello che indica il divieto l’acqua. I residenti raccontano come le perdite da un mese siano frequenti. Miasmi inclusi. A denunciare la situazione, Marco Melis con un attacco al primo cittadino via social. «Davvero questa cittadina merita questo? Qui non si tratta di un episodio o di un guasto, ma di un sistema idrico-fognario arrivato al capolinea. Qualcuno sosterrà che la responsabilità è di Abbanoa. Troppo semplice. Abbiamo fogne che necessitano di interventi urgenti, reti idriche colabrodo, sistemi di approvvigionamento e distribuzione insufficienti. Eppure, siamo fuori da qualsiasi finanziamento per la rete idrica e fognaria». «I cavi della fibra ottica – spiegano da Abbanoa - stanno creando l'intasamento. Abbiamo segnalato il problema al comune per far rimuovere la fibra e ordinato all’impresa di intervenire con l’autospurgo» fanno sapere da Abbanoa. Il sindaco Davide Burchi spiega: «La fibra nelle fogne è stata messa prima della cessione della rete ad Abbanoa. La rete è di proprietà del comune ma la gestione è totalmente a carico di Abbanoa. Quando c’è un problema sulla fibra deve occuparsene Abbanoa, ma siccome non interviene, ci pensa il Comune». (p. cam.)

