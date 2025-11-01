Fogna rotta, Abbanoa fa gli straordinari  

Disagi ieri mattina in viale Sant’Avendrace, davanti all’incrocio di via Tagliamento, per via di una perdita fognaria. L’anomalia è stata segnalata intorno alle 9,30 da alcuni residenti, dopo che un flusso di liquami aveva iniziato a riversarsi sulla carreggiata per poi raggiungere, a causa della pendenza, il vicino Vico IV.

Nonostante la giornata di Ognissanti, l’intervento dei tecnici di Abbanoa è stato tempestivo: già verso le 12,30 la squadra era sul posto per individuare l’origine del guasto e bloccare la perdita. Le operazioni si sono concluse in poche ore, permettendo di ripristinare rapidamente le normali condizioni di sicurezza e igiene. Un intervento effettuato senza arrecare alcun problema alla viabilità, ieri ridotta per la festività, e concluso con la pulizia del marciapiede interessato. «L’efficienza e la rapidità dell’intervento» sono state notate e «apprezzate» dai residenti.

