Fogna ostruita, case popolari in ostaggio 

«Già da giovedì scorso, quando si è presentato l’inconveniente, abbiamo fatto la segnalazione ad Area, ma è un continuo scaricabarile». Angelo Ganga, nuorese, che abita nelle case popolari di viale Costituzione, si fa portavoce dei disagi del condominio al numero civico 13/27 che da giorni ormai è ostaggio di una fogna ostruita.

Il pozzetto dello scarico delle acque nere dell’edificio è da giorni otturato, e nonostante le segnalazioni i residenti non sono riusciti ad ottenere un intervento immediato.

«Disperati, abbiamo anche chiamato la polizia locale - sottolinea Ganga -. Gli agenti sono arrivati e hanno fatto subito la segnalazione, ma ancora nulla è stato fatto. Qui ci sono persone che abitano anche al piano terra e i liquami fuoriescono, la puzza è insopportabile. È impensabile vivere così».

L’uomo mostra quel pozzetto colmo di ogni schifezza che nessuno riesce a liberare e disturba la quotidianità dei residenti. «Qui il problema - ipotizza - è una questione di pendenza, ma non siamo noi che dobbiamo intervenire, non abbiamo gli strumenti. È impensabile rimanere con un inconveniente igienico sanitario di questa portata per diversi giorni, solo perché l’ente preposto a procedere non interviene». (f. le.)

