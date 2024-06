Fogna in tilt: liquami in strada 

Salta un tombino in una traversina di viale Don Bosco. I liquami si riversano sulla strada. Pronto l’intervento di Abbanoa con l’autospurgo per liberare la condotta fognaria. Presente anche il referente per Nuoro e Ogliastra di Abbanoa, Antonio Catte, per verificare la situazione. Le acque nere hanno invaso alcuni locali commerciali, situazione che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Il tratto a monte è stato pulito ma il problema si ripercuote a valle, finché non verrà sfilata tutta la fibra, nel settore da piazza Mameli fino al presidio ospedaliero. L’assessore Renato Pilia anticipa qualche novità dalla Regione: «L’intervento va completato riuscendo a risolvere le criticità dalla rotonda all’ospedale, garantendo la connettività al presidio. I tecnici della Regione verranno lunedì per trovare una soluzione. L’idea è utilizzare la rete posata da Infratel dismettendo quella vecchia, così da poterla rimuovere dalla rete fognaria». (p. cam.)

