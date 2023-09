Fogna a cielo aperto, i liquami invadono Sant’Elia 

I palazzoni nascondono la vista della mega fogna a cielo aperto che sfocia in via Schiavazzi e via Magellano. Ma se l’occhio, finché non ci sia addentra, non vede, l’olfatto segue fin da lontano la scia dei miasmi dello scarico che sfocia nelle acque verdastre. A Sant’Elia è emergenza sanitaria: da diversi giorni sono esplose (di nuovo) le fogne che da via Schiavazzi hanno raggiunto via Magellano. E, complice il caldo, «la situazione è ormai fuori controllo. L’amministrazione che e responsabile della salute pubblica deve intervenire», dice Fabrizio Marcello (Pd) in Consiglio comunale. «Che la competenza sia di Area o di Abbanoa non importa, il comune a questo punto deve intervenire con urgenza. I residenti sono esasperati», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Marcello Polastri (Psd’Az), mentre in aula rivolge un appello al sindaco: «Si attivi presto e si faccia portavoce della necessità di ripristinare sicurezza e igiene a Sant’Elia invasa da un lago d’acqua fognaria. È “fondamentale che il Sindaco Paolo Truzzu o il Prefetto, possano emettere un provvedimento urgentissimo. i residenti, molti anziani e alcuni malati, ma più o meno tutti non riescono ad accedere o a uscire dalle proprie case. Impossibile guardare il lago puzzolente e raggiungere i mastelli per gettare i rifiuti». ( ma. mad. )

