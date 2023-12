“Foglie al vento” Un uomo, una donna due solitudini Ma l’amore può davvero tutto? 

Dopo il successo di “Miracolo a Le Havre”, il finlandese Aki Kaurismäki confeziona uno struggente estratto di educazione sentimentale. Premiato la scorsa edizione a Cannes e candidato a due Golden Globe, “Foglie al vento” riscopre lo stile tipico del cineasta, in una composizione semplice nelle premesse eppure dal fascino irresistibile. Ansa è una donna che lotta giorno dopo giorno per guadagnarsi con tutti i sacrifici opportuni quanto necessario a vivere, allietata solo dal conforto e compagnia di alcune amiche.

Holappa lavora come metalmeccanico, provato anch’esso dall’urgenza nel provvedere ai propri bisogni e ossessionato dal vizio del bere. Come avviene per tanti altri incontri, anche il loro si manifesta per pura casualità. Prima con una serata al karaoke, poi con un caffè, i due scoprono l’uno nell’altra un’intima curiosità. Ma il proprio modo di convivere con la solitudine dovrà scontrarsi con la possibilità di stare insieme.

Indagatore dell’individualità umana fin dai suoi esordi, Kaurismäki fa risplendere ancor una volta la mutevolezza del suo linguaggio: i personaggi paiono sospesi su un piano di comprensione astratto, pur coi loro scambi di battute estremamente concreti.

I volti e gli scorci cittadini si riempiono di silenzi che - nell’opacità di una Helsinki sempre più vittima di un deterioramento sociale e quasi appartenente ad un’altra epoca - mettono in scena il miracolo dei sentimenti, unica speranza di fronte alla propria morte interiore. Un’opera di commovente fragilità, che senza bizzarri escamotage strappalacrime appare realistica e immaginifica al tempo stesso. (g. s.)