Foghesu capitale letteraria con il festival dei miracoli 

Colpisce sempre che un Comune con appena 1700 anime riesca a fare ogni estate qualcosa di rivoluzionario: attirare nelle sue piazze centinaia di persone. «Il festival cresce sempre più. L'edizione 2023 si è rivelata straordinaria. La kermesse ha ancora tantissime potenzialità ma il neo rimane la mancanza di posti letto in paese», sono le parole di Vittorino Murgia presidente Pro Loco.

Sotto il palco generazioni unite. In prima fila ogni sera c’era Antonio Brundu, 105 anni. Non è mai voluto mancare al festival letterario 7Sere7Piazze7Libri (dedicato in questa 13 edizione a Italo Calvino) frutto del grande lavoro della Pro Loco con la direzione artistica di Giacomo Mameli. Dal 24 al 30 luglio si sono alternati 14 ospiti, personaggi del calibro di Sandro Veronesi, due volte premio Strega, e Gherardo Colombo. Il prefestival che ha fatto tappa in vari paesi delle quattro province sarde aveva fatto presagire un'edizione record. L'anteprima con Sergio Rizzo e l'ultima serata con Ferruccio De Bortoli hanno fatto registrare il maggior numero di presenze. Difficile trovare una sedia libera a ogni serata.

«Abbiamo raggiunto l’obiettivo di parlare attraverso la letteratura anche di temi sociali come le migrazioni e i diritti civili in particolare. Aver avuto complessivamente oltre 5000 presenze (con il prefestival) ha sancito che 7sere nato per chi non legge ha creato un numero di lettori consapevoli e convinti che – conclude il direttore artistico Giacomo Mameli - leggendo si vive»

