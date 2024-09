Foggia, in poche ore altre due aggressioni contro gli infermieri 

FOGGIA. Al Policlinico continuano le aggressioni al personale sanitario, in poche ore per due volte nuovamente bersaglio delle violenze di pazienti e di loro parenti. Domenica notte un 18enne arrivato in pronto soccorso per uno stato d’ansia ha sferrato calci e pugni a tre infermieri: lo hanno fermato i carabinieri, che lo hanno arrestato.Ieri pomeriggio, poi, il figlio di un paziente che era in coda al pronto soccorso si è scagliato contro due infermieri e un vigilante, dopo che il padre aveva avuto un mancamento durante l’attesa. Tra l’altro in questo caso l'aggressore aveva un braccio ingessato, col quale ha colpito il personale sanitario.

Gli episodi seguono i fatti del 4 settembre nel reparto di chirurgia toracica dello stesso policlinico, dove i parenti della 23enne Natascha, morta durante un intervento, hanno aggredito il personale, costretto a rifugiarsi in alcune stanze dell’ospedale. Il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, chiede al governo di «utilizzare i soldi del Pnrr per la sicurezza: abbiamo bisogno di un piano complessivo da attuare subito, altrimenti ce ne andiamo tutti». All’esecutivo fa appello anche il governatore pugliese, Michele Emiliano, invitandolo a «garantire la sicurezza negli ospedali aumentando i presidi di polizia».

Il personale sanitario ha proclamato lo stato di agitazione e il 16 settembre a Foggia i sindacati di categoria terranno una manifestazione. Intanto sui social è stata diffusa una lettera aperta della dottoressa Flaminia Mangano, che era di guardia la notte della prima aggressione, che in risposta a un post della sorella di Natascha spiega che la morte della ragazza è derivata da un imprevisto, e soprattutto che «i nemici non siamo noi medici», ormai «pochi e demotivati» in una sanità «al collasso».

