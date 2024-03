Focus su“Tg Salute” 

Il cancro della prostata è il più frequente tumore nei soggetti di sesso maschile (il 19,8 per cento dei tumori maschili). Ogni anno sono diagnosticati circa 1,3 milioni di nuovi casi nel mondo. Circa 10 milioni convivono con una diagnosi di cancro alla prostata. Circa 6 uomini su 10 ricevono la diagnosi in età superiore ai 65 anni. Nel 2021 si sono avuti oltre 7.200 decessi. In Italia si è registrato un incremento di casi. Nel 2022 l’incidenza è risultata pari a 40.500 casi, mentre nel 2017 34.800: un preoccupante aumento del 16 per cento in soli 5 anni. Sono 564.000 gli uomini in Italia viventi dopo una diagnosi di tumore. Cause, terapie, fattori di rischio, prevenzione al centro del “Tg Salute”. Con Simona De Francisci alle 15 su Videolina.