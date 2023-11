Focus sulla SLA 

La sclerosi laterale amiotrofica, nota al grande pubblico come SLA, è una malattia neurodegenerativa fatale del sistema nervoso centrale, componente nobile del nostro corpo. Nella sua evoluzione clinica si assiste alla perdita progressiva della capacità di movimento, di linguaggio, e di respirazione; da qui la necessità di programmare un sistema assistenziale ad elevata intensità, impattante sulla sfera fisica, psichica, e sociale, per pazienti e loro famiglie. Nonostante le intense attività di ricerca scientifica, l’attuale gestione clinica della malattia non è ottimale, dalla diagnosi fino alla prognosi.Se ne parla oggi alle 15 su Videolina, a “Tg Salute”, con Simona De Francisci.