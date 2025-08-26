VaiOnline
Appuntamenti.
27 agosto 2025 alle 00:41

Focus sulla cultura palestinese al Nuraghe Diana 

Da venerdì a domenica il Nuraghe Diana ospita una nuova tappa della rassegna culturale “Incanti al Nuraghe Diana e alla Villa Romana”. L’iniziativa è organizzata da DDEvents e finanziata dal Comune.

Venerdì alle 19 si comincia con l’escursione guidata al Nuraghe con l’archeologa Patrizia Zuncheddu. A seguire, alle 20.45, l’archeologo Alfonso Stiglitz terrà la conferenza “Archeologia di un paesaggio costiero: Cagliari nuragica”.Sabato ancora escursioni dalle 18 e poi dalle 19 spazio a “Palestina viva - Suoni, tradizioni, parole e sapori di una cultura che resiste” (con offerta libera a favore dei bambini di Gaza). La prima parte dell’iniziativa avrà come ospite Filippo Kalomenidis, che presenterà il suo libro “La rivoluzione del 7 ottobre” in dialogo con Maria Antonietta Scanu, le letture saranno a cura di Monica Zuncheddu. Alle 20 via alla maratona di letture sulla Palestina, a cura di attori e attrici della Sardegna. A chiudere la serata un momento di musica e poesia con “Note per Gaza”, live che prevede la partecipazione di cantanti e musicisti sardi.Per finire domenica, dopo l’escursione delle 18, spazio al laboratorio di archeologia sperimentale per bambini “Come gli antichi realizzavano le Dee Madri in epoca neolitica”, a cura dell’artista Angela Demontis.

