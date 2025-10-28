VaiOnline
Radiolina.
29 ottobre 2025 alle 00:16

Focus sul calcio a 5 con Matteo Vercelli 

Nuovo appuntamento con “L’Informatore sportivo Calcio a 5” oggi dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina. Ospiti di Matteo Vercelli in questa puntata ci saranno allenatore e giocatori dell’Atletico Sestu impegnato nel campionato regionale di serie C1 maschile e Gianni Pitzalis, tecnico di futsal. In collegamento video Matteo Depperu, presidente dell’Ichnos Sassari che disputa il massimo torneo sardo. Spazio inoltre ai campionati nazionali e regionali maschili e femminili con risultati, classifiche e commenti.

