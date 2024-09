Focus sul calcio a 5 con l’Informatore  

Oggi, come ogni mercoledì dalle 18.30 alle 19, in diretta su Radiolina e Videolina, l’Informatore Sportivo Calcio a 5. Ospiti in studio con Matteo Vercelli in questa puntata ci saranno rappresentanze della Mediterranea Cagliari, che disputerà il massimo campionato di serie A femminile, e il Monastir, al via nel torneo di serie B maschile. In collegamento Skype ci sarà il giovane Filippo Chighini (nella foto), passato dal Quartu al Canosa (squadra pugliese) nella serie A2.