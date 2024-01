Focus su “Tg Salute” 

Lo scompenso cardiaco è la prima causa di ricovero ospedaliero negli ultrasessantacinquenni: un problema di salute pubblica di enorme rilievo che può mettere a rischio la vita di chi ne è affetto. I sintomi (come difficoltà respiratorie, gonfiore alle caviglie, ed affaticamento) sono causati da anomalie strutturali o funzionali del cuore.

Colpisce il 2 per cento della popolazione adulta (in Italia ne soffrono 600.000 persone), con una prevalenza crescente con il passare degli anni (superiore al 10 per cento negli ultra-settantacinquenni). Ce ne parla oggi, a “Tg Salute”, Simona De Francisci. Appuntamento su Videolina, la prima televisione della Sardegna alle 15.