Focus su sanità, viabilità e rifiuti 

Guardia medica, Casa della salute, strade e marciapiedi, rifiuti, commercio, servizi, viabilità, necessità di punti di socialità, urbanizzazione di Su Tremini e S'ecca S'Arena. Questi i temi caldi della campagna elettorale che a Monserrato mai come questa volta è stata fatta porta a porta e nelle piazze. Non poteva essere altrimenti, visto che sono quelli più sentiti dalla popolazione.

La Guardia medica

Tema centrale è di sicuro la mancanza di un servizio fondamentale come la Guardia medica in una cittadina di poco meno di 20.000 abitanti, carenza che costringe i monserratini ad andare in via Romagna a Cagliari, dopo che la sede di Pirri è stata chiusa per lavori di ristrutturazione. «Sono tanti anni che promettono l'apertura della Guardia medica qui in città, ma poi chiunque vada al potere non fa niente di concreto da questo punto di vista», dice con amarezza Maria Teresa Patteri, «io sono una delle tante persone che ha avuto bisogno di andarci urgentemente e ho dovuto penare durante il tragitto fino a Cagliari».

L’ex Cries

Guardia medica che dovrebbe sorgere all'interno dell'edificio ex Cries, che a sua volta dovrebbe ospitare la Casa della Salute. Il condizionale è d'obbligo, perché la burocrazia da un lato e la carenza di medici dall’altro, ne stanno ritardando l'apertura. E i monserratini non ritengono più accettabile non avere servizi sanitari adeguati nella propria città. In campagna elettorale si è parlato anche molto di carenza di servizi di vario tipo: in tutta la città, ad esempio, c'è un solo ufficio postale e una sola banca.

Il commercio

La crisi del commercio si fa sentire molto anche qui. Sono di più le serrande che si abbassano di quelle che aprono. Colpa secondo i cittadini anche dei parcheggi insufficienti, soprattutto in centro storico. E in tanti si lamentano delle poche occasioni di svago. «Poche pizzerie e ristoranti dove sedersi e mangiare, e i giovani vanno a Cagliari per divertirsi», commenta Pierpaolo Masala.

La viabilità

Strade e marciapiedi in varie zone non sono in ottime condizioni, come accade in tante città. Il Comune da oltre un anno ha avviato il rifacimento di molte vie, ma le persone continuano a premere perché si rifaccia l’asfalto in via Cesare Cabras, una delle strade messe peggio. «Le promesse dei candidati lasciano il tempo che trovano, chi abita in zona finché non vede, non crede», dice Carla Mulas. Anche la viabilità è un tema caldo. Ci sono incroci ritenuti pericolosi, e molti cittadini chiedono la modifica del senso di circolazione. Per non parlare del traffico, che in alcuni punti della città è molto intenso, e le strade sono congestionate anche da chi parcheggia male.

I rifiuti

Poi c’è la questione dei rifiuti e della gestione dell'igiene urbana. Secondo gli sfidanti del sindaco uscente Tomaso Locci, le criticità sono molte: dalla frequenza dello spazzamento delle strade, considerata insufficiente, fino alle regole di esposizione dei mastelli, ritenute troppo stringenti. Il Comune si è detto disponibile ad apportare correttivi. «A Cagliari mia figlia può comprare al supermercato i sacchetti per i contenitori, invece qui dobbiamo per forza usare quelli forniti da Gesenu, e questo è un limite per tanti di noi», dice Cristiana Valenti.

Le frazioni

Tema di dibattito in campagna elettorale è stata anche la situazione critica di Su Tremini e S'Ecca S'Arena. Nelle due località oltre la 554 le strade sono sterrate e sono piene di voragini, mancano le fognature e in alcuni punti anche l'illuminazione.

Una situazione critica che si protrae ormai da decenni. E anche in questo caso, gli abitanti non si accontentano più delle parole.

RIPRODUZIONE RISERVATA