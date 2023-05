Focus romanico, slitta l’iniziativa 

La pioggia rovina i piani per il fine settimana. Rimandata a data da destinarsi l’iniziativa Focus romanico prevista per oggi e organizzata con la collaborazione dell'Associazione turistica quartese e della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, di cui il Comune di Quartu fa parte insieme ad altre 88 amministrazioni. Erano previste escursioni nelle chiese di Sant’Agata, San Benedetto, San Forzorio, San Pietro di Ponte, Santa Maria di Cepola con ritrovo all’ex convento dei cappuccini. Rimandata anche la fiaccolata di apertura della rassegna Queeresima 2023 dedicata al ricordo delle vittime della violenza di genere, prevista per ieri dalle 20 con partenza da piazza IV Novembre e da qui per le strade del centro storico. Niente da fare nemmeno per la tappa dell’Urban Golf nei parchi cittadini, anche questa rinviata a data che sarà comunicata nei prossimi giorni.

