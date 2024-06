Focus e dibattiti sul paesaggio 

Due giorni di incontri, dibattiti, riflessioni, due occasioni per approfondire, insieme ad alcuni dei più grandi esperti nazionali, il tema del paesaggio dal punto di vista storico e giuridico. Il Comune promuove e ospita il convegno “Paesaggio: percezione e realtà dei luoghi. Storia pubblica delle comunità”.

L’iniziativa è in programma domani, dalle 17,30, e sabato dalle 10, negli spazi esterni della biblioteca comunale di via Dante. Promosso dal Comune e organizzato dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, prevede la partecipazione dell’assessore comunale all’Urbanistica Aldo Vanini, dell’assessore regionale per gli Enti locali Francesco Spanedda e del presidente della commissione comunale Urbanistica Stefano Busonera. Nella due giorni di convegno interverranno anche diversi professionisti e docenti di varie Università italiane.

