Focolaio in Calabria, gli indagati salgono a dieci 

Cosenza. Sono ormai delineati i contorni della vicenda del focolaio di intossicazione da botulino in Calabria, che ha provocato due morti ed il ricovero nell'ospedale di Cosenza di altre quindici persone, con l'ultima che si è aggiunta nelle ultime ore di ieri. Questo mentre si allarga il numero degli indagati dalla Procura di Paola che sale a dieci persone, di cui sei medici. All'origine dell'intossicazione, secondo le analisi dell'Istituto superiore di sanità, ci sarebbero più alimenti e non solo le cime di rapa servite per condire i panini con la salsiccia venduti in un food truck da un commerciante ambulante a Diamante (Cosenza). Friarielli che, però, saranno comunque ritirati dal mercato: sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo per due marchi, per sospetto rischio di contaminazione. Il richiamo riguarda due lotti dell'etichetta “Bel Sapore” e due a marchio “Vittoria”, provenienti da uno stabilimento del Salernitano.

Nell'inchiesta sono indagate dieci persone, tra cui l'ambulante, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto e sei medici - uno si è aggiunto nelle ultime ore - di due strutture sanitarie del Cosentino che hanno avuto in cura due intossicati prima del loro decesso. Nei loro confronti si ipotizzano a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. L'ipotesi è quella che venisse utilizzato un «solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti, altrimenti non si spiega», ha spiegato il procuratore. Un attrezzo da cucina che ha così provocato un effetto domino su tutti gli alimenti presenti nel food truck. Una tesi, quella della Procura, che viene contrastata dal difensore del commerciante ambulante. I prodotti in vendita nel truck food del «mio assistito non stavano esposti al sole e aperti ma erano conservati in frigo e aperti all'occorrenza», ha spiegato il difensore del commerciante il quale ha evidenziato che «il mio assistito è convinto che la contaminazione fosse già nei prodotti». Per oggi , intanto, sono attese le due autopsie sui due morti avvenuti in Calabria. Per i sei medici indagati la Procura di Paola, con il sostituto procuratore Maria Porcelli, vuole accertare se di Sarno e D'Acunto, morti dopo essersi recati in strutture sanitarie, hanno ricevuto o meno una diagnosi tempestiva.

