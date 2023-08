Focolaio Covid all’ospedale Sirai 

«L'emergenza pandemica sembra non aver insegnato niente a chi ha il potere organizzativo e decisionale, certamente, non è servita a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro a danno dei lavoratori e di tutta la popolazione». Una durissima nota firmata dalla segretaria della Cgil per la Sardegna Sud Occidentale Caterina Cocco e della segretaria generale della Cgil Funzione pubblica Monica Secci rivela un (nuovo) grave problema della sanità sulcitana: all’ospedale Sirai è tornata l’emergenza Covid.

L’allarme

«Si è chiuso, ma solo sulla carta, il reparto Covid inaugurato nel 2022 presso il Sirai – scrivono – ma si è allestita un area all'interno della medicina del medesimo presidio destinata ai soli pazienti Covid. In teoria l’assistenza dei pazienti affetti dal virus dovevano essere quelli classificati a bassa intensità invece non si è mai smesso di ricoverare pazienti la cui assistenza non poteva di certo definirsi bassa. Ora veniamo a conoscenza della presenza di un nuovo focolaio, al di fuori dalla piccola area destinata ai pazienti Covid che ha portato conseguenze importanti e dannose». Il rischio del contagio è elevato: «Tenuto conto dell'urgenza l'azienda in queste ore sta provvedendo a concentrare i pazienti contagiati dal virus in un unica area dedicata e trasferendo i restanti in altre unità operative. Questa operazione viene svolta dai pochi operatori che, considerato il periodo feriale operano in sofferenza».

I problemi

Il problema è che il rischio Covid si somma ora alle tante criticità con le quali convive la sanità del Sulcis Iglesiente e per le quali il sindacato chiede un intervento della Regione. Nel giro di pochi mesi si è detto addio all’anatomia patologica, alla medicina nucleare e alla neurofisiopatologia. Sono stati depotenziati l’oculistica, l’otorino e la radiologia, il servizio di emodinamica è passato da un servizio h24 a sole 7 ore e poi al Cto il pronto soccorso è divenuto punto di primo intervento ed sono ufficiosamente chiuse la Rianimazione, la Chirurgia e la Traumatologia» e anche Neurologia e Urologia sono in grave difficoltà. «In questi ultimi anni abbiamo assistito allo sgretolamento della nostra Sanità territoriale – sottolineano riferendosi anche alla complicata situazione della sanità del Medio Campidano – si è passati da due Asl autosufficienti dotate di unità operative e servizi di eccellenza a una assenza completa di servizi e assistenza, declassando i propri presidi ospedalieri di categoria non definibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA