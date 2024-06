Fobbs alla Dinamo, manca solo un lungo 

Fisico che ricorda quello di Rakim Sanders, vale a dire potente e molto fisico. Ora è ufficiale: il quintetto della Dinamo viene completato dalla guardia newyorchese Brian Fobbs, classe 1998, 196 cm per per un quintale di muscoli. Fobbs proviene da Bonn e nella Bundesliga ha avuto una media di 14 punti in 26 minuti col 37% da tre e 3 rimbalzi. Due anni fa invece era al Mechelen in Belgio dove con oltre 20 punti di media con 5.6 rimbalzi e 2.4 assist ha vinto il titolo di Mvp della lega che comprende anche i Paesi Bassi. E lo ha fatto al rientro da un infortunio a un tendine d'Achille, a dimostrazione di un carattere notevole.

Il coach Nenad Markovic spiega la scelta: «Abbiamo subito guardato a lui per le sue caratteristiche fisiche, per affiancarlo a Bibbins e per dare modo alla squadra di avere anche qualità atletiche. È un eccellente difensore, grande pressione sulla palla, ha capacità di tirare e di attaccare il ferro. Mi piace che abbia scelto noi per fare un ulteriore step, può migliorare molto, ha margini importanti, se lo farà durante la stagione anche la squadra crescerà con lui». Per il mancino Fobbs è la quarta esperienza europea: ha debuttato tre stagioni fa in Finlandia coi Vilpas Viking.

Un cambio

Adesso alla squadra sassarese manca solo il cambio del lungo bosniaco Halilovic. Resta in corsa il centro del Peristeri Nate Renfro, alto 203cm, che è già abituato a fare il cambio del pivot titolare e ha prodotto 7 punti e 5 rimbalzi.

