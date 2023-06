Giorgia Meloni incontra nella Valle del Danubio il cancelliere austriaco Karl Nehammer e il presidente bulgaro Rumen Radev, due suoi alleati in Europa per cambiare approccio sulle migrazioni. Roma e Vienna rivendicano di aver spinto l’Ue «a cambiare paradigma sul rapporto fra flussi primari e secondari». Ora Meloni chiede «un passo ulteriore per le soluzioni» ed esorta l'Ue a essere «un gigante della politica e non un gigante burocratico».