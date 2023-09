Flushing Meadows ai piedi di baby Coco 

New York. Coco Gauff è la nuova regina del tennis statunitense. A 19 anni la campionessa di Delray Beach, Florida, ha vinto gli Us Open battendo a sorpresa e in rimonta (2-6, 6-3, 6-2) la favorita Aryna Sabalenka. La bielorussa da oggi potrà consolarsi (relativamente) con la conquista del numero 1 della classifica Wta.

Coco - ma il nome all'anagrafe è Cori - ha sorpreso tutti affascinando gara dopo gara il pubblico americano. A fare il tifo per lei nella finale del torneo di Flushing Meadows c'erano 28mila spettatori. E tra questi il regista afro-americano Spike Lee, il campione di Nba Kevin Durant, le attrici Diane Keaton e Nicole Kidman. La favola di Coco parte da lontano: sul web impazzano le immagini che la ritraggono quando, a 8 anni, ballava sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium che adesso, a distanza di 11 anni, l'ha vista trionfare. E la Gauff, non a caso, sabato notte dopo la vittoria ha voluto ringraziare le sorelle Williams, suoi idoli d'infanzia, che hanno aperto la strada alle giocatrici di colore nei tornei Wta.

