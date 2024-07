Fluorsid, l’abbraccio della comunità di Silius per la festa dei 55 anni 

Un ritorno alle origini, in occasione del cinquantacinquesimo compleanno, per recuperare memorie e ricomporre il mosaico dei ricordi. Un viaggio nel Gerrei, nel luogo in cui la Fluorsid è nata e si è sviluppata. Così il presidente Tommaso Giulini, gli amministratori e i dipendenti hanno raggiunto Silius, dove nel 1969 ha avuto inizio l’attività mineraria sotto l’egida del Conte Carlo Enrico Giulini, fondatore e padre dell'attuale numero uno dell'azienda leader mondiale nel settore dei fluoroderivati.

L’accoglienza

A fare gli onori di casa l’amministrazione comunale, con il sindaco Antonio Forci, la Pro Loco, l'associazione dei minatori e altre realtà del territorio, che hanno accolto Giulini e tutti i lavoratori per poi offrire agli ospiti un tour nel paese, tra storia, tradizioni e punti di forza dell’agroalimentare. Tutto è cominciato nella miniera di Silius consacrata all’estrazione della fluorite, che presto potrebbe avere una nuova vita, ridando prospettive economiche a tutto il territorio.

La storia

Come racconta Luca Telese nel libro “Cuori campioni”, con le parole di Pasquale Lavanga, un altro pioniere di quella stagione, «la lunga caccia finì una mattina del 1961, quando il capo degli scavatori polacchi mi chiamò e mi disse: C’est finì. Fi-ni-to! Chiamammo il conte Giulini. Lui guardò il tecnico: fateci vedere il filone scoperto». E ancora: «Scendemmo nella galleria, che adesso era perfettamente puntellata, con il cuore in gola… Il polacco rimase indietro a reggere la lampada. Nella roccia scavata si poteva vedere una vena di colore iridato, squamoso, quasi verde: era il minerale. A me sembrava un quadro appeso in un museo». Dal passato al presente con il ritorno a Silius di tutta la “squadra” della Fluorsid nel ricordo di una stagione in cui si costruiva il futuro con fiducia e ottimismo.

La visita

Nel programma di una giornata particolare la visita nel centro storico, per conoscere i murales dedicati alla storia della vicina miniera e attraversare la via dei centenari, l’omaggio alle persone più longeve vissute nel paese del Gerrei. Dopo la tappa nella chiesa di Santa Barbara, protettrice dei minatori, l’arrivo nella miniera e il momento clou dell’immersione nel passato di un sito che richiama tanti ricordi e che presto potrebbe rinascere. «In questi anni», ha affermato Tommaso Giulini, «abbiamo sviluppato tanti progetti nel Gerrei, portare qui il nostro gruppo ha un significato speciale, perché racconta l'impresa pionieristica di Fluorsid e di molte persone decisive per la storia industriale della Sardegna. Non ci siamo mai fermati, anche quando la miniera di Silius ha chiuso, continuando a innovare e a crescere, diventando così una realtà internazionale, punto di riferimento esportando il nostro know-how a livello globale. Il nostro passato ci rende orgogliosi e deve ispirarci per continuare a progredire».

L’appello

L’appello del patron da Silius: «L’attività industriale e mineraria in Sardegna deve essere rapidamente riconsiderata, non possiamo dimenticarla, metterla da parte. E il nostro futuro dell’Isola non può essere compromesso dall’invasione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici». La Fluorsid oggi è una realtà con 200 dipendenti (500 con l’indotto) con sedi operative a Macchiareddu, Treviglio, in Norvegia e nel Bahrein.

«Un doppio filo»

Il legame con il luogo di nascita viene sottolineato dal primo cittadino di Silius: «La nostra comunità e tutto il Gerrei», ha detto Antonio Forci, «sono legati a doppio filo con la storia di questa azienda, che non l'ha mai abbandonato, e ci piace pensare che questo rapporto speciale che dura da oltre mezzo secolo possa ancora strutturarsi e migliorare per un futuro di crescita a tutto tondo».

