Fluorsid, il Tar sospende l’ordinanza comunale per far rimuovere i rifiuti 

L’ordinanza che intimava alla Fluorsid di rimuovere e smaltire con urgenza i rifiuti abbandonati in un’area in territorio di Uta è stata sospesa dai giudici del Tar Sardegna. Si tratta di un provvedimento cautelare, in attesa del giudizio di merito che si celebrerà con rapidità, non oltre il primo semestre di quest’anno.

L’ordinanza è stata depositata dal collegio della Prima sezione del Tribunale amministrativo regionale presieduta dal giudice Marco Buricelli (affiancato dai colleghi Gabriele Serra e Roberto Montixi), che hanno accolto l’istanza formalizzata dalla società con le avvocate Matilde Mura e Giulia Atzori. La Fluorsid aveva impugnato l’ordinanza del sindaco di Uta del 27 ottobre 2025 che prevedeva «con la massima urgenza, e comunque, non oltre 90 giorni dalla notifica» la «rimozione dei rifiuti abbandonati e lo smaltimento» con il ripristino dello «stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale delle aree». I legali della società del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, avevano contestato davanti al Tar l’assenza di contraddittorio e le prove oggettive della riconducibilità dei materiali al ciclo produttivo dello stabilimento, ma prima che la vicenda venga trattata nel merito i giudici hanno concesso la sospensiva cautelare – al termine della camera di consiglio – ritenendo che, se poi il ricorso venisse accolto, la Fluorsid ne subirebbe un gravissimo danno. Il Comune di Uta è assistito dall’avvocato Carlo Castelli, mentre la Città Metropolitana è difesa dal legale Giovanni Domenico Melis. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA