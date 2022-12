Flumini: «Siamo senz’acqua potabile» 

Senz’acqua potabile in casa da anni e stanchi di una situazione oramai insostenibile. «Ci siamo rivolti a dei legali per capire cosa poter fare. C’è l’ipotesi anche di una class action», ha annunciato il segretario del Movimento cittadini per Flumini, Antonio Cogoni, durante l'assemblea pubblica organizzata in un hotel del litorale per tracciare il bilancio dell’attività amministrativa dopo due anni di Giunta Milia. Con l’esecutivo comunale quasi al completo, e i primi risultati conquistati al fianco dell’assessorato per i territori extraurbani.

La risorsa a peso d’oro

In primo piano uno dei cavalli di battaglia del comitato di residenti del litorale: la mancanza dell’acqua potabile per circa 5mila cittadini su un totale di 15mila abitanti circa concentrati lungo la costa quartese. Sullo sfondo un iter travagliato iniziato nel 2004, come ha ricordato il segretario del movimento Cogoni: «Con un primo finanziamento di 8 milioni e 300mila euro, ottenuti dall’allora ente di gestione Esaf per il riordino delle reti idriche da Margine Rosso a Capitana», ha spiegato. Nel 2010 l’inizio dei lavori, un anno dopo l’arrivo di Abbanoa e poco tempo dopo lo stop ai cantieri. «Intanto migliaia di famiglie vivono senza l’acqua potabile in casa, costrette ad acquistarla attraverso autobotti a prezzi fuori mercato».

Niente servizi

Una battaglia che il comitato di residenti porta avanti da anni, «supportata stavolta anche dall’attuale amministrazione comunale, che», ha precisato il segretario, «in segno di protesta si è astenuta dal votare l’ultimo bilancio di Abbanoa». Stesso problema sul fronte delle fogne, con una rete che di fatto si ferma a Marina Residence. «Stiamo aspettando venga completato il progetto finanziato sino a Terra Mala, e il collegamento finale con l’impianto di depurazione a Is Arenas», ha ribadito Cogoni. Dopo un anno di confronti, c’è un primo inizio di collaborazione fra Comune e Abbanoa. «Siamo riusciti ad avere lo schema sui collegamenti che necessitano di lavori per completare la rete idrica», ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.