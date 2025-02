Flumini, in arrivo il bus a chiamata 

Bus a chiamata in arrivo per collegare la frazione di Flumini con il resto della città e Cagliari. Il servizio su prenotazione, voluto e richiesto dal Comune con l’obiettivo di potenziare la rete di trasporto pubblico locale e avvicinare i residenti delle periferie al centro, è inserito nel progetto europeo Embracer e partirà in via sperimentale entro l’inizio del prossimo anno scolastico, grazie alla disponibilità del Ctm.

Svolta attesa da anni

Una svolta attesa da anni da chi abita oltre il centro urbano, lì dove la presenza di mezzi del trasporto pubblico è ancora carente. Il servizio sperimentale a chiamata è stato annunciato pochi giorni fa durante un incontro nella sede della Città metropolitana, insieme ad altri progetti di mobilità innovativa che riguardano altri centri del Cagliaritano. Per quanto riguarda Quartu, il Ctm - usufruendo della centrale operativa che oggi utilizza per il servizio Amicobus - metterà a disposizione due mezzi, inizialmente a gasolio per poi essere sostituiti con bus elettrici una volta definiti i chilometri che dovranno percorrere in media nell’arco della giornata.

Come funziona

Di fatto, a seguito di prenotazione con almeno una giornata di anticipo, il bus andrà al domicilio dell’utente per poi trasportarlo sino alla prima fermata utile. Un progetto che va a potenziare i collegamenti esistenti, linee 1Q e PF, andando incontro alle esigenze di quel vasto territorio rurale che gravita tra la Provinciale 17, via dell’Autonomia regionale sarda e la nuova 125.

Progetto sperimentale finanziato per ora dalla Città metropolitana. «Un servizio atteso», commenta l’assessora comunale alla Mobilità Elisabetta Atzori. «L’auspicio è che la Regione, a sperimentazione conclusa, e in occasione del rinnovo del contratto di servizio con Ctm, possa farsi carico dei costi per rendere il bus a chiamata un intervento strutturale, su diverse fasce orarie, tale da consentire non solo gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola, ma anche casa-attività ludico ricreative, includendo quindi anche le fasce serali e il weekend. Una novità», aggiunge l’esponente della Giunta, «che garantirà ai cittadini dei territori extraurbani il diritto alla mobilità, con tutti quelli che sono i vantaggi in termini sociali, quali minor rischio di incidentalità per i ragazzi che vanno a scuola, maggior coinvolgimento in attività extrascolastiche, minor numero su strada di auto private di genitori costretti ad accompagnare i propri figli a scuola e nei luoghi di svago. Ma i vantaggi non riguardano solo giovani e famiglie: il servizio, infatti, potrà essere utilizzato anche da quelle persone anziane che sono ormai intimorite dall’idea di doversi mettere alla guida, consentendo loro di muoversi liberamente», conclude l’assessora.

Per il vicesindaco della Città metropolitana Francesco Lilliu «la partecipazione a questi progetti ci permette di attuare buone pratiche in ambito di mobilità sostenibile».

