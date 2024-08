Flumini, così rinasce lo sport 

Campo da calcio pronto a rinascere in via dell’Autonomia regionale, così come la palestra-pallone di via Baronie che tornerà ad ospitare gare di pallavolo, basket e ginnastica ritmica per la prossima stagione sportiva. Nel primo caso c’è il via libera al progetto da 875mila euro - finanziati lo scorso anno dalla Regione - nell’altro i lavori sono conclusi e la palestra verrà affidata in autunno. Due interventi che riporteranno lo sport a Flumini, la frazione a ridosso del litorale che conta oltre 15mila abitanti, per anni rimasta senza impianti.

Il campo da calcio

Il documento per la progettazione del polo sportivo di via dell’Autonomia è stato approvato durante l’ultima riunione della Giunta comunale. Si va dalla manutenzione del campo da calcio a 11, alla ristrutturazione di bagni e spogliatoi, sino all’ammodernamento degli impianti e alla realizzazione di due nuove tribune per 200 spettatori. Si punta anche sull’efficientamento energetico, con una nuova illuminazione e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. «Dopo aver firmato la convenzione con la Regione per il finanziamento, stiamo accelerando per affidare la definizione del progetto», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. I lavori dureranno sei mesi, salvo imprevisti. «Entro dicembre approveremo il progetto esecutivo, il prossimo anno partiranno i cantieri, e per la stagione sportiva 2025-2026 sarà a disposizione delle società». Priorità per il calcio, ma non si escludono altri sport. «Purché siano compatibili», precisa l'assessore.

La lunga attesa

Un impianto inagibile e off limits da tempo. «Atteso da anni da bambini e giovani che vivono a Flumini e nel litorale», sottolinea l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni. «Parliamo di una fetta di territorio dove abitano oltre 15mila persone, senza contare i turisti durante l’estate, e l’assenza di palestre e campi comunali è davvero un disagio enorme che abbiamo cercato di risolvere da subito. Questo interventoè un altro traguardo importante di questa amministrazione nella riqualificazione degli impianti sportivi, e di tutta la zona di Flumini».

La palestra

Lavori finiti invece nel pallone geodetico “Tanca Fiorita”, sempre a Flumini. Il restyling - costato circa 100mila euro insieme alle altre due tecnostrutture comunali, quella del Velodromo e il Valery Melis di via S’Arrulloni - è stato completato. «Di fatto è tutto pronto per l’affidamento alle società», dice l’assessore Conti. In autunno torneranno le partite di pallavolo, basket, calcetto, insieme alla ginnastica e alla danza ritmica.

RIPRODUZIONE RISERVATA